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Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Eylül 2021 Cuma 11:22
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Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karabük Belediye Başkanlığı, 5 adet özel halk otobüsü hattını 120 ay süre ile kiraya verecek. 

Ulaşım ihalesi kapsamında; 

1- Balıkpazarı-Sanayii Sitesi-Cumayanı (Hat no:9)

2- O.S.B.-Çerçiler Mah.-Belenköy Mah.-TOKİ-Aydınlıkevler Mah.-Karabük Mah.-Bayır Mah.-Balıkpazarı-Yeşil Mah.(Esentepe)-Kapullu Mah.-Beşbinevler (Hat no:21)

3- Şirinevler-Terminal-Kartaltepe-Kurtuluş (Hat no:22)

4- Belenköy TOKİ-Terminal-Şirinevler (Hat no:31)

5- Belenköy TOKİ-Beşbinevler (Hat no: 32) hatlarında özel halk otobüsü çalıştırılması için izin verilecek.

İhale 27 Eylül 2021 tarihinde Karabük Belediyesi encümen odasında yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

İLAN.GOV.TR

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