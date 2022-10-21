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Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

21 Ekim 2022 Cuma 19:38
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karabük Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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