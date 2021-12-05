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Karadeniz'de boy sınırı altında hamsi avı tehlikesi

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, balıkların daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelmesi ve palamuttan istenilen veriminin alınamaması, hamsinin yasal sınırının altında avlanmasına neden oldu. Trabzon Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürü Bayram Sancar "Son 1 haftadır hamsinin üzerinde av baskısı yüzünden kırılma oluştu. Hamsi, yasal sınırın altında avlanıyor" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
05 Aralık 2021 Pazar 13:04
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Karadeniz'de boy sınırı altında hamsi avı tehlikesi

TRABZON

Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Karadeniz'deki hamsi sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarında görünür oldu. Sezon başında bolca tutulan hamsi azalınca yasal boy sınırı olan 9 santimetrenin altında da avlanılmaya başlandı. Trabzon'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri kontrol ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde; bir haftada 51 ton boy sınırı altındaki hamsiye el konuldu.

'ERKEN HAMSİ AVCILIĞINA YÖNELDİLER'

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar, hamsinin üzerindeki av baskısına dayanamadığını ve kırılma olduğunu söyledi. Sancar, "1 Eylül’de sezon açılışı ile birlikte balıkçılarımız denize açıldı. İstavrit ilk dönemde avlandı. Palamutla balıkçılığın devam etmesi bekleniyordu. Ancak bu sezon palamut balığı, balıkçılara isteneni veremedi. O yüzden balıkçılarımız erken hamsi avcılığına yöneldi. Hamsi avı iyi gidiyordu, kaliteli ve avlanabilir boyutlarda avlanıyordu. Fakat son 1 haftadır hamsinin üzerinde av baskısı yüzünden kırılma oluştu. Hamsi, yasal sınırın altında avlanıyor" dedi.

'1 HAFTADIR 51 TON HAMSİYE EL KOYDUK'

Denetim ve kontrollerin sıklaştırıldığını belirten Sancar, "Bu doğrultuda sezon başından itibaren sürekli yaptığımız denetimlerimize son 1 haftadır sıklık getirdik. Son 1 haftadır 51 ton hamsiye el koyduk. 1 Eylül itibarıyla de toplam 450 denetim yapıp, bin 200 kilo istavrite, 12 kilo barbun ve bir av aracına el koyduk. Bu sezon toplam 76 bin TL tutarında 17 idari para cezası uygulandı" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 05.12.2021 13:06
Anahtar Kelimeler:
KaradenizBalıkHamsiAv
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