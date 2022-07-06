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Karadeniz'de derin deniz borularını serecek gemi, Zonguldak'ta

06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:07
Karadeniz'de derin deniz borularını serecek gemi, Zonguldak'ta

ZONGULDAK - Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğal gazı karaya taşıyacak hat için derin deniz tabanına boruları yerleştirecek, Bahama bayraklı ve 'Castorone' isimli gemi, Zonguldak'ın Filyos Limanı açıklarında demirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Haziran'da katıldığı Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, sığ deniz kısmına boru serimi ve montajını yapacak, 140 metre uzunluğundaki 'Castoro 10' isimli geminin geldiğini belirterek, "İlk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız" dedi.

Bu kapsamda süren çalışmalarda; derin denizde boru serimi yapacak, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki Bahama bayraklı 'Castorone' isimli deniz dibi boru hattı döşeme gemisi de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı açıklarında demirlendi. Geminin, ilerleyen günlerde karadan 170 kilometre açıktaki doğal gazı derin denizde taşıyacak boruları serme işlemine başlayacağı belirtildi.

Öte yandan doğal gazın 2023'te mutfaklarda kullanılması için Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde ve Karadeniz açıklarındaki çalışmalar, 5 bin kişi ile sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Derin Deniz BorularıZonguldakKaradeniz
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