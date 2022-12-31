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Karadeniz'in ata tohumları çoğaltılıyor

Ordu'nun Ulubey ilçesine kurulan Karadeniz'in ilk ve tek Biyoinovasyon Merkezi'nde bölgede asırlardır yetişen kırmızı mısır, kabak ve fasulye gibi tohumlar düşük maliyetlerle çoğaltılıyor.

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:00
Karadeniz'in ata tohumları çoğaltılıyor

ORDU, (DHA)-

Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, Karadeniz Bölgesi'nin ilk Biyoinovasyon Merkezi kuruldu. Merkezde görevli ziraat mühendisleri, çiftçilerden doğallığı bozulmamış sebze ve meyve gibi bitkilerin tohumlarını topluyor. Kaybolmaya yüz tutan kırmızı mısır, kabak ve fasulye gibi tohumlar düşük maliyetlerle bu merkezde çoğaltılıyor. Üretilen yeni tohumlar ise üreticilerden karşılığında tohum almak koşuluyla yeniden çiftçilere dağıtılıyo


Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Biyoinovasyon Şube Müdürü Ethem Gözkonan, yerli ve orijinal tohum kullanımının son yıllarda arttığını açıkladı. Kent sınırlarında üreticilerden genetiği bozulmamış tohumların toplandığını ve merkez bünyesinde kurulan bahçelerde çoğaltıldığını belirten Gözkonan, "Ordu'da yetiştiriciliği yapılan 50 ile 150 yıllık tohumları beyan eden kişiler adına kayıt altına aldık ve bu merkezde stokladık. Bitkilerin tür ve çeşidine göre deneme parsellerimizde deneme ekimlerini yaptık.

Burada öncelikle bize bu tohumları sağlayan kişilerden aldığımız tohumların verimiyle ilgili doğruluğunu ortaya koymaya çalıştık. Beğendiğimiz tür ve çeşitleri ayırdık. Bu yıl onlarla birlikte daha yüklü miktarda üretim yapıp, elde ettiğimiz tohumları üreticilerle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'91 TÜRDE, 141 ÇEŞİT TOHUM MEVCUT'

Vatandaşların, tohum bulma güçlüğünün merkez aracılığıyla giderildiğini ifade eden Gözkonan, "Burada şu anda 91 tür 141 çeşit tohum mevcut. Bunlar tabi ki örnek niteliğinde. Bunlardan seçtiğimiz tohumları çoğaltmak suretiyle insanların orijinal tohum, genetiği değiştirilmemiş, insan sağlığı açısından hiçbir sakıncası olmayan tohumlar kullanarak tarımsal alanda üretim yapmasını hedefliyoruz. Ayrıca, tohum bulma güçlüğünün de önüne geçecek bir faaliyet yürütüyoruz. Bunların yanı sıra sadece tohum almak için de ekimler yapacağız. Tohum verdiğimiz üreticilerden de devam eden periyotta karşılığında tohum isteyeceğiz. Dolayısıyla hem çok kısa sürede hem de çok düşük maliyetle çok miktarda tohum elde etmiş olacağız. Bu tohumları da yeni üreticilerle buluşturacağız" diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KaradenizAta TohumlarıBiyoinovasyonTohum
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