Karla mücadeleye 352 yeni makine ve ekipman

ANKARA - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'nca, 2021-2022 karla mücadele sezonunda 352 yeni makine ve ekipmanın hizmete alımı yapıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 41'ini yeniledik" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde, 2021- 2022 sezonunda karla mücadelede kullanılacak 352 yeni makine ve ekipmanın hizmete alım törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün filosunu güçlendirerek, çetin kış şartlarında milletin sevdiklerinden ayrı kalmaması, ulaşımının aksamaması için hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranının yüzde 57’den yüzde 21’e indirildiğini, yılsonu itibarıyla makine parkının yaklaşık yüzde 41’ini yenilediklerini belirtti.



'YÜZDE 82'Sİ YERLİ İMALAT'



Karaismailoğlu, 2021 yılında da 240 milyon lira bedel ile 317'si makine ve ekipmanlı makine, 35'i ekipman olmak üzere toplam 352 adet makine ve ekipmanı karayollarına kazandırdıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, "Bunların içinde 80 adet N2 sınıfı kamyonet, 4X2 50 tane kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet 6x4 damperli kamyon, 5 çekici kamyon, 5 süpürme kamyonu, 1 kendi yürür mıcır serici gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların yaklaşık 197 milyon liralık kısmı yani yüzde 82'si yerli imalattır. Bu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 676 milyon dolar, Türk parası ile 6 milyar 388 milyon liradır. Böylece kurumumuz 5 bin 297 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 13 bin 456 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir" dedi.



'7-24 KAR VE BUZLA MÜCADELE ÇALIŞMASI SÜRECEK'



Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, her zaman olduğu gibi bu kış mevsiminde de vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için 7 gün 24 saat çalışacağını ve bu çalışmaların yurt genelinde 446 adet karla mücadele merkezinde 12 bin 645 personel ile sürdürüleceğini vurguladı. Karaismailoğlu, "Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 538 bin 321 ton tuz, 339 bin 848 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin 1 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı" diye konuştu.



Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Karla Mücadele Merkezi’nde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yolların anlık trafik monitörler üzerinden takip edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, kameralar vasıtası ile hava ve yol durumunun her daim izlendiğini aktardı.