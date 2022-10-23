Kartepe Belediyesi'nden satÄ±lÄ±k arsalar

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Kocaeli ili Kartepe Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Derbent mahallesinde bulunan turizm tesis alanÄ± ile konut alanÄ±nÄ±, Arslanbey mahallesinde bulunan ticaret alanÄ±nÄ± ve SarÄ±meÅŸe mahallesinde bulunan konut alanÄ±nÄ± 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 35/a maddesine gÃ¶re kapalÄ± teklifle satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.



Ä°hale 3 KasÄ±m 2022 tarihinde Belediye Hizmet BinasÄ±nÄ±n 2. katÄ±ndaki EncÃ¼men toplantÄ± salonunda yapÄ±lacak. TaÅŸÄ±nmaza ait ihale ÅŸartnamesi Kartepe Belediyesi Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nabilir.



Ä°hale metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.