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Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
24 Mart 2022 Perşembe 15:46
Kartepe'de mesire alanı kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Kartepe Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan Gönülpark A tipi mesire alanının işletme hakkını 20 yıllığına kiraya verecek. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile yapılacak.

Maşukiye Kartepe Otel Yolu mevkiinde bulunan tesisin kiralama ihalesi, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi ve ekleri idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 200 TL karşılığı temin edilebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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