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Kastamonu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

28 Aralık 2022 Çarşamba 13:18
Kastamonu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

KASTAMONU - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.45'te merkez üssü Tosya'nın Çaybaşı köyünde, Richter ölçeğine göre yerin 10.16 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kastamonu merkez ve çevre ilçelerden hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlçedeki vatandaşlar sokağa çıkarak tehlikenin geçmesini bekledi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuDeprem
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