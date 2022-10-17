KayÄ±p Rus turist, 39 gÃ¼n sonra uÃ§urumda Ã¶lÃ¼ bulundu

ANTALYA - Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esinde 39 gÃ¼n Ã¶nce Ã‡alÄ±ÅŸtepe mevkinde gezmeye Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra haber alÄ±namayan Rus turist Vladislav Sengovic (47),Â 70 metrelik uÃ§urumda Ã¶lÃ¼ bulundu.



Kemer'e baÄŸlÄ± Ã‡alÄ±ÅŸtepe mevkinde dÃ¼n geziye Ã§Ä±kan bir turist, kayalÄ±kta ceset gÃ¶rdÃ¼, durumu konakladÄ±ÄŸÄ± otelin yÃ¶netimine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine Kemer Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Sahil GÃ¼venlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri bÃ¶lgede inceleme yaptÄ±. 70 metrelik uÃ§urumdaki cesedi Ã§Ä±karmak iÃ§in Antalya Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine geldi. YaklaÅŸÄ±k 5 kilometre yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan uÃ§urumdan inen ekipler, cesedi deniz kÄ±yÄ±sÄ±ndaki kayalÄ±klara taÅŸÄ±dÄ±. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri de tekneyle cesedi, ilÃ§edeki marinaya getirdi.



Kemer Devlet Hastanesi morgundaki incelemede Ã¶lenin Ã¼zerindeki ayakkabÄ±, ÅŸort ve tiÅŸÃ¶rtÃ¼n, 8 EylÃ¼l'den beri kayÄ±p olan Rus turist Vladislav Sengovic'a ait olduÄŸu belirlendi. Kemer Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan ceset, Antalya Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.Â