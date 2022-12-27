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Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek

27 Aralık 2022 Salı 14:55
Kayseri Büyükşehir Belediyesi alt geçitlerdeki dükkanları kiraya verecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Hunat alt geçidinde 12, Düven önü alt geçidinde 12, Orduevi önü alt geçidinde 12, Kocasinan alt geçidinde 18, Melikgazi alt geçidinde 20 adet olmak üzere toplam 74 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü İhale” ile toplu olarak 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhale 10 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Salonunda yapılacak. Muhammen bedel 30 milyon Türk Lirasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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