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Kayseri'de kamyon-tır garajı işletmesi kiraya verilecek

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
09 Ocak 2022 Pazar 08:29
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Kayseri'de kamyon-tır garajı işletmesi kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anbar mevkiinde bulunan 13.250 m² alanlı 350 araç park kapasiteli kamyon ve TIR garajı işletmeciliğini kiraya verecek.

İçerisinde kafeterya, çay salonu, 2 adet dükkân, bir adet büfe, yönetim odası ve işin yapılmasına müsait kapalı alan bulunan işletme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiralanacak.

İhale 18 Ocak 2022 Salı günü saat 14.00’da Belediye Encümen salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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