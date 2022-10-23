Kayseri Erciyes'te turizm tesis alanÄ± ihaleyle satÄ±lacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Kayseri BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Melikgazi ilÃ§esi, Erciyes mahallesinde bulunan turizm tesis alanÄ± (otel) arsasÄ±nÄ±, 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 37. maddesine gÃ¶re KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ ile satacak.
Ä°hale 1 KasÄ±m 2022 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 14.00â€™te Belediye EncÃ¼men Salonunda yapÄ±lacak. Ä°hale ÅŸartnamesi ve ekleri Mali Hizmetler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Gelir Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden temin edilebilir.
Ä°hale metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.
Ä°LAN.GOV.TR