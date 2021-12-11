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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
11 Aralık 2021 Cumartesi 17:16
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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., küp şeker tesisine kutu ve koli alımı için ihale düzenleyecek.

500 bin adet küp şeker kutusu ile 25 bin adet oluklu mukavva kutusunun satın alınacağı ihaleye başvurular, 24 Aralık 2021 saat 14.30'a kadar Şirket Genel Müdürlüğü'ndeki Haberleşme Servisine yapılacak.

İhaleye ait şartname Satın Alma Servisi'nden mesai saatleri içerisinde görülebilir ve www.kayseriseker.com.tr/ihaleler internet adresinden temin edilebilir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 11.12.2021 17:24
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