Kaz Dağları'ndan geçişi 7 dakikaya düşürecek tünelde sona gelindi

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'nin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine, Karadeniz ve Marmara Denizi'ni dünyaya bağlaması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğu belirtilerek, "Çanakkale'nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Kuzey-Güney aksında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol, bölünmüş yol haline getiriliyor" denildi.

9,6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 adet çift tüp tünel bulunduğu ifade edilerek, 1693 metrelik T-1 Tüneli'nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli'nde ışığın görüleceği ifade edildi.

'YILLIK 79.1 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK'

Işık görme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Projenin hayata geçirilmesiyle, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. İnşa edilen tünellerle, Kaz Dağları'nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilecek. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak. Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla, 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71,3 milyon TL, akaryakıttan 7,8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3 bin 65 ton azaltılacak."