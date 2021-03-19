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Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir peynir fabrikasında onarımı yapıldığı sırada amonyak tankından sızan gazdan etkilenen 8 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Mart 2021 Cuma 13:39
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Keşan'da peynir fabrikasında amonyak tankı patladı!

EDİRNE - Olay, sabah saatlerinde, Keşan-İpsala karayolunda bulunan bir peynir fabrikasında meydana geldi. İşçilerin sabah vardiyasına başladığı sırada tamiri yapılan amonyak tankından sızan gaz, fabrikaya yayıldı. İşçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 8 işçi, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fabrika bahçesinde bekleyen diğer işçilere ise sağlık ekiplerince solunum testi yapıldı. 16 işçi de amonyak gazının vücutlarında kalmaması için yıkanmaya alındı. İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ise fabrikada incelemelerde bulundu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da fabrikaya gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Helvacıoğlu, olayın kontrol altında olduğunu belirterek, hastanede tedavi gören işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Peynir FabrikasıKeşanAmonyak TankıPatlama
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