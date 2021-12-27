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Kılıçdaroğlu, Baytaş'ın cenaze törenine katıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Aralık 2021 Pazartesi 16:20
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Kılıçdaroğlu, Baytaş'ın cenaze törenine katıldı

ANKARA - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) Başkanı Kemal Baytaş (93) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

TÜTAV Başkanı ve eski Kültür Bakanlığı müsteşarı Kemal Baytaş, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Baytaş için bugün Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Baytaş'ın ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baytaş'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenazesi namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluBaytaşCenaze Töreni
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