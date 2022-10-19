KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, polisevi saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Gezer'in ailesini ziyaret etti

ADANA -Â Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin organizasyonunda dÃ¼zenlenen bir dizi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve temel atma programÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere kente gelen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Mersin'e hareket etti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu,Â Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 EylÃ¼l saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda PKK'lÄ± 2 kadÄ±n terÃ¶ristin saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu ÅŸehit dÃ¼ÅŸen polis memuru Sedat Gezer'in ailesineÂ taziye ziyaretinde bulunarak, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen ziyarette ÅŸehit eÅŸi Yeliz Gezer ve aile yakÄ±nlarÄ±ylaÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸenÂ KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã§ocuklarÄ± Melis ve Ahmet YaÄŸÄ±z'Ä± sevip sohbet etti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ziyaretin ardÄ±ndanÂ Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.