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Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 15:34
Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesiâ€™nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayÄ±lÄ± Kanun, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunuâ€™nun48. maddesi ile Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸiâ€™nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶nergesi hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi alÄ±nacaktÄ±r. BaÅŸvuru sÃ¼resi ilanÄ±n yayÄ±m tarihinden itibaren on beÅŸ (15) gÃ¼ndÃ¼r. BaÅŸvurular ÅŸahsen veya posta ile yapÄ±lacak olup, sÃ¼resi iÃ§inde yapÄ±lmayan baÅŸvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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