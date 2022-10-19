Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesiâ€™nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayÄ±lÄ± Kanun, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunuâ€™nun48. maddesi ile Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸiâ€™nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶nergesi hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi alÄ±nacaktÄ±r. BaÅŸvuru sÃ¼resi ilanÄ±n yayÄ±m tarihinden itibaren on beÅŸ (15) gÃ¼ndÃ¼r. BaÅŸvurular ÅŸahsen veya posta ile yapÄ±lacak olup, sÃ¼resi iÃ§inde yapÄ±lmayan baÅŸvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in t Ä±klayÄ±nÄ±z.