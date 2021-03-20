Kilis'e atılan roketlere cevap verildi, 20'den fazla hedef vuruldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Kilis'e 2 roket atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'ye söz konusu saldırının ardından verilen cevabın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, düşen roketlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara cezalandırma atışları yaptı. Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edildi. Atışlar sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.