Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1529
ALTIN
405.037
DOLAR
7.2325
STERLİN
10.2996
EURO
8.5999
İstanbul Aydın Üniversitesi 60 öğretim üyesi alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi 60...
İstinye Üniversitesi 61 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 61 Akademik...
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den toplantı daveti
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'den...
26 taşınmaz kiraya verilecek
26 taşınmaz kiraya verilecek

Kilis'e atılan roketlere cevap verildi, 20'den fazla hedef vuruldu

Terör örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Mart 2021 Cumartesi 15:12
0 Okunma
Kilis'e atılan roketlere cevap verildi, 20'den fazla hedef vuruldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Kilis'e 2 roket atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili "Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'ye söz konusu saldırının ardından verilen cevabın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, düşen roketlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara cezalandırma atışları yaptı. Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edildi. Atışlar sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KilisRoketYpgPkkTerör örgütüTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'ya giden 2 TIR'ın dorselerinden 8 kaçak göçmen çıktı
Fransa'ya giden 2 TIR'ın dorselerinden 8 kaçak göçmen çıktı
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans