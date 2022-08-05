Kimyasal madde üretimine devlet kısıtlaması

İSTANBUL - Kimyasal maddeler pazarı büyümeye devam ederken, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyi de sürdürüyor. ResearchAndMarkets tarafından yayımlanan verilere göre, 2021’de 4,2 trilyon dolar değerinde olan küresel kimyasal pazarının yüzde 8,9’luk büyümeyle 2026’da neredeyse 7 trilyona ulaşması bekleniyor. Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kimyasalların Kaydı, Değerlenmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDIK) yönetmeliği, kimyasal maddelere kısıtlama getiriyor.





Tekstil, boya, metal, pil, tarım ilaçları, petrol bileşenleri gibi kimyasal maddelerin doğaya bırakılarak hava, su, toprak gibi yaşam kaynaklarına karışması, zararlı etkilere yol açıyor. ResearchAndMarkets tarafından yayımlanan verilere göre, 2021’de 4,2 trilyon dolar değerinde olan küresel kimyasal pazarının yüzde 8,9’luk büyümeyle 2026’da neredeyse 7 trilyona ulaşması bekleniyor. Kimyasal madde üretiminin gün geçtikçe artmasıyla birlikte bu maddelerin insanlara ve çevreye verdiği zarar da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kimyasalların Kaydı, Değerlenmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDIK) yönetmeliği ise hem insan sağlığını hem de çevremizi korumayı amaçlarken, üreticilerin bilirkişilere yönelmesine de yol açıyor.





Yönetmelikle beraber, kimyasal madde arzı sağlayanların bu maddelerin güvenli kullanımından sorumlu tutulduğunu belirten Onay Mühendislik Genel Müdürü Kutlu Altun, “KKDIK yönetmeliğiyle, büyüyen yerel kimya sanayinde rekabetin artırılması hedefleniyor. Ayrıca bazı maddelerin doğaya verdiği zararın en aza indirgenmesi hedefleniyor. Prosedürlere uyulması üreticiler için zorunlu tutuluyor. Onay Mühendislik olarak sektördeki tek pazaryeri girişimi olan KKDİK Market’ı kullanıma sunduk. Üreticilerin kimyasal kayıt işlemlerini hızlıca yapmalarını ve 400’e yakın maddenin erişim mektubu bedeline ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi.





KİMYASAL MADDE ERİŞİM BEDELLERİNİN TÜMÜNE ULAŞILABİLİYOR





Erişim mektubunun, üreticilerin kayıt sistemine girmeleri gereken verilere ulaşmaları için izin hakkı tanıyan bir belge olduğunu ve diğer üyelere ait bilgilere erişmek için de bedel ödemeleri gerektiğini açıklayan Altun, pazaryerlerinde sundukları hizmetleri şu şekilde anlattı:





“KKDIKMarket platformumuzu kullananlar, yalnızca Onay Mühendislik Danışmanlık A.Ş.’nin lider temsilciliğini yaptığı maddelerin değil, Türkiye’de kayıtlı tüm kimyasal maddelerin erişim bedellerini bulabiliyor. Üyeler ön kontrol, ön kayıt, veri depolama ve değerlendirme, veri boşluğu analizi gibi başlangıç prosedürlerinin yanı sıra, risk değerlendirmesi, kimyasal güvenlik raporunun hazırlanması ve KKDIK kayıt dosyası oluşturulması, bakanlık ve konsorsiyum için bilgilerin güncellenmesi gibi hizmetlerimizden de yararlanabiliyor. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na şirketlerin ödemeleri gereken döner sermaye bedelini de öğrenerek, KKDİK gerçek kayıt maliyetlerini hesaplamalarına yardımcı oluyoruz.”





KİMYASAL MADDE ENDÜSTRİSİNDE İLK VE TEK PAZARYERİ





Portallarında sundukları tüm hizmetlerin yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübe üzerinde inşa edildiğini aktaran Onay Mühendislik Genel Müdürü Kutlu Altun, “KKDIKMarket.com, Onay Mühendislik’in T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde 1 Ağustos 2022 itibarıyla yayına başladı. Platformumuzda farklı sektörlerden şirketlerin kimyasal madde üretimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz etkilerin kontrol altına alındığı KKDIK uygulamasına dair tüm prosedürlerin yerine getirilmesi için pratik ve kolay yöntemler sunuyoruz. Üreticilerin Türkiye genelindeki tüm bilgilere ulaşmasını sağlıyor ve sektörün tek pazaryeri olarak konumlanıyoruz” ifadelerini kullandı.