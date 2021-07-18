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KINALI KOÇLARLA BAYRAM SEVİNCİ

Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir önem veren, devletin şefkat elini çocuklara uzatan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kurban Bayramında da yetim ve öksüz çocukları unutmayarak, onlara bayram sevinci yaşattı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Temmuz 2021 Pazar 10:47
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KINALI KOÇLARLA BAYRAM SEVİNCİ

HABER: ABDULLAH YİĞİT-ORDU

Vali Sonel, beraberinde İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte koyun ağıllarına  girerek, yetim ve öksüz çocuklarımıza verilecek kurbanlık koçları seçti.

Hayırseverlerin desteği ile alınan ve özenle süslenen 268 kınalı koç, bugün  araçlara yüklenerek 19 ilçemizdeki yetim ve öksüz çocuklarımıza gönderildi.

Kınalı ve kurdele ile süslenmiş kurbanlık koçları yetim ve öksüz çocuklarımıza gönderen Vali Tuncay Sonel, yapmış olduğu açıklamada, ”Daha önceki görev yerlerimizde  olduğu gibi Ordu’muzda da Kurban Bayramında yetim ve öksüz çocuklarımız için kınalı koçlarımızı  hazırladık. Kırmızı kurdele ile süsledik” dedi.

“Müftülüğümüz, İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü  koordinesinde 19 İlçemizde  Kaymakam arkadaşlarımızın da bizzat takip etmesiyle yetim ve öksüz evlatlarımıza bu kınalı koçları Kurban Bayramı için evlerine gönderiyoruz” diyen Vali Sonel, “268 kınalı koçumuz yetim ve öksüz evladımızın evlerine bugün itibariyle teslim edilmeye başlandı. Çocuklarımız bayramın tadını yaşasın istedik“ şeklinde konuştu.

Kurbanlık koçların hayırseverlerin desteği ile alındığını belirten Vali Tuncay Sonel, “Allah  hayırseverlerimizden razı  olsun. Allah niyetlerini ve kurbanlarını kabul etsin” diyerek, emeği geçen dostlarına teşekkür etti.

Bugün evlerinde  görevli ekiplerden   kınalı koçları teslim alan yetim ve öksüz çocukların heyecanı ve mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Kınalı kurbanlık koçları teslim alan yetim ve öksüz çocuklarımızın aileleri de, "Allah Sayın Valimizden razı olsun. Çok duygulandık. Hem çocuklarımız çok sevindi, hem de bizler mutlu olduk. Bizim için bu Kurban Bayramı daha da anlamı oldu. Bizlere bayram sevincini yaşatan devlet büyüklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" diyerek, duygularını dile getirdiler.

Vali Tuncay Sonel,    Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 Bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup göndererek, ‘eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım’ diye yazarak, çocuklardan isteklerini öğrenmiş ve yerine getirmişti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
KoçKurban BayramıValiOrduTuncay Sonel
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