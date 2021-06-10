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Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov'a fahri doktora

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Haziran 2021 Perşembe 14:32
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Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov'a fahri doktora

ANKARA - Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

TOBB'da düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu kararıyla, Caparov'a fahri doktora diploması sunma kararı verildiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov, TOBB ETÜ fahri doktora unvanını kabul ederek, bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine, şahsım, mütevelli heyet başkanlığını yaptığım TOBB-ETÜ ve Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum. Yine Manas Üniversitesi tarafından şahsıma, fahri doktora unvanı takdim edilmişti. Ben de bu unvanı gururla taşıyorum" diye konuştu.

Kırgızistan ve Türkiye'nin kederi de sevinci de birlikte paylaşan, iki kardeş ülke olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde, Kırgızistan’ı daha güçlü ve müreffeh bir gelecek beklediğine inanıyoruz. Türkiye iş dünyası olarak biz de Kırgızistanlı kardeşlerimize hep destek olacak, yanlarında duracağız" ifadelerini kullandı.

CAPAROV: TÜRK YATIRIMCILARA KAPIMIZI AÇIYORUZ

Cumhurbaşkanı Caparov ise Türkiye ile Kırgızistan'ın köklerinin aynı olduğunu belirtti. Bu görüşmelerin iş birliğini geliştirmek için temel olacağını söyleyen Caparov, "Bugünkü faaliyet, iş birliği açısından büyük bir olanak sağlayacak. Kırgızistan'da çok sayıda Türk yatırımcı var, biz onlara kapımızı her zaman açıyor ve elimizden gelen yardımları veriyoruz. Yatırımcılar için uygun şartların hazırlanmasını istiyoruz. Bizim amacımız, bu alanda yatırımcıların ülkemize olan güvenini artırmak ve uygun bir zemin hazırlamak. Yeni Anayasa ile yatırımcıların çalışmalarının korunması gerektiğini de belirttik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Caparov'a cübbesi Hisarcıklıoğlu tarafından giydirildi. Doktora belgesi ise Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay tarafından verildi. Konuk Cumhurbaşkanı için TOBB ETÜ hatıra ormanına fidan da dikildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı CaparovFahri Doktora
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