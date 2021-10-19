Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kırıkkale Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları istihdam edecek.

46 Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadrosu için başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacak. İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr web adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecek.

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