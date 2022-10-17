KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; KÄ±rklareli Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2547 sayÄ±lÄ± Kanun, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu, Devlet YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ±nda Ã–ÄŸretim ElemanÄ± Norm KadrolarÄ±nÄ±n Belirlenmesine ve KullanÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelik, Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸi ve Ãœniversite'nin Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma Kriterlerine gÃ¶re 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak.



BaÅŸvurular profesÃ¶r ve doÃ§ent kadrolarÄ± iÃ§in Personel Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na, doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kadrolarÄ± iÃ§in ise ilgili Birimlere ÅŸahsen veya posta yolu ile yapÄ±lacak. BaÅŸvuru sÃ¼resi ilanÄ±n Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 15 gÃ¼ndÃ¼r. YabancÄ± Ã¼lkelerden alÄ±nan diplomalarÄ±n denkliÄŸinin YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca ve/veya ÃœniversitelerarasÄ± Kurulca onaylanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gereklidir.



Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.