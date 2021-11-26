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Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Kasım 2021 Cuma 11:17
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Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve ilanda bölümleri/anabilim dalları/programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer

Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alacaktır. 

Başvurular kadroların ilan edildiği ilgili Fakülte / Meslek Yüksekokullarının internet sayfalarında bulunan adreslerine, Rektörlük kadroları için Rektörlüğün Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 

Sınav takvimi ve ilan hakkındaki ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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