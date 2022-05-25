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Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:50
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kırklareli Üniversitesi birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren (yayımlandığı tarih dâhil) 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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