'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

ANTALYA - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini de turuncu kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen yağışla ilgili teyakkuzda bulunan ekipler, su giderlerinde biriken çöpleri temizledi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi. Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.



'SON 15 YILIN EKSTREM DEĞERLERİ'



Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi, bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Şiddetli yağışlar gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmızı kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler, hayatı olumsuz etkileyebilir."



Gültekin, aşırı yağış ve fırtınanın 31 Aralık Cuma günü saat 13.00'te sona ermesinin beklendiğini belirtti.



KENT MERKEZİNE 122 KİLOGRAM YAĞIŞ



Antalya'da kuvvetli yağış, dün akşamdan bu yana sürüyor. Kentte Döşemealtı'na 122,1, Kepez'e 119,98, kent merkezine 115,2, Havalimanı'na 86 kilogram yağış düştü. Öte yandan kırmızı kodla uyarılan ve yağışın öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen Kemer'e 60,9, Kumluca'ya 46,46, Finike'ye 44,7 kilogram yağmur yağdı.



Yağışın en etkili olduğu noktalardan Konyaaltı'nın Hurma ve Sarısu mahallelerinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda kaldırımlar suyun yüksekliğinden gözükmedi. Bazı araçlar ise yollarda kaldı. Su birikintilerine Konyaaltı Belediyesi'ne ait kepçe müdahale etti. Diğer yandan su giderlerinde biriken çöpleri ise belediye işçileri temizledi. Yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Şiddetli yağmur ve fırtınanın öğle saatlerinde kırmızı kod verilen 3 ilçede, saat 16.00 sıralarında ise Antalya kent merkezinde etkili olması bekleniyor.



UZMANLAR SİMÜLASYON PAYLAŞTI



Antalya'nın batı ilçelerinde sahil kesimlere şiddetli yağmur, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı tahminleriyle ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Barış Önol, hazırladığı bir simülasyonu paylaştı. Doç. Dr. Önol, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, hazırladığı simülasyona göre 3 günlük toplam yağış tahminlerinin Antalya'da uç değerleri gösterdiğini belirterek, özellikle bugün için dikkat edilmesini istedi. Doç. Dr. Önol, Beydağları'nda 2 metrenin üzerinde kar birikimi oluşacağını da dile getirdi.



Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in paylaştığı uydu görüntülerinde de yine batı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu. Sosyal medyadan uyaran Ökten, Antalya'nın batısında 300 mm yağış beklendiğini belirterek "Lütfen tedbir alın. Ayrıca gece fırtına bekleniyor. Afet riski var" dedi. Ökten, Antalya'nın yüksek kesimlerinin çok kar alacağını aktararak, kar kalınlığının 2,4 metreye ulaştığını ifade etti.

FIRTINADA ÇATIDAN PARÇALAR VE KLİMA ÜNİTELERİ DÜŞTÜ: 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ



Meteroloji'nin kent merkezi için 'turuncu kod' verdiği Antalya'da, yağışın yanı sıra fırtına da etkili oluyor. Dün akşamdan beri metrekareye 119,98 kilogram yağışın düştüğü Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde fırtına nedeniyle 4 katlı sitenin çatı izolasyonuyla, bina dışındaki klima üniteleri yerinden çıktı. Sitenin bahçesine düşen parçalar, otoparktaki 5 araca hasar verdi. Otoparktaki araçları hasar gören site sakinleri, polis çağırıp tutanak tutturdu.



'EVE YILDIRIM DÜŞTÜ ZANNETTİK'



Apartmanın 2’nci katında oturan Nurcan Kayısı (34), "Saat 05.30 civarı çok gürültülü yıldırım düşmesi gibi bir sesle uyandık. Hemen çocuğumun odasına koştum. Allah’tan kızım uyuyordu. Sonra balkondan aşağı baktığımda klima ünitesinin araçların üzerine düştüğünü gördüm. Karanlıkta ne olduğunu anlayamadım. Hava aydınlanınca duvar parçalarını gördük. Galiba çatı düşmüş arabalarda baya hasar var. Çok şükür benim arabamda bir şey yok ama komşularım adına üzgünüm. Çok korktum, eve yıldırım düştü zannettim. Afet, yapacak bir şey yok ama uyuyamadım. Şimdi işe gitmek zorundayım. Aracı çıkaramadım tramvayla gideceğim" dedi. Apartmanda yaşayan İsmail Kumkale (55), sabaha karşı 05.00-05.30 sıralarında şimşek çaktığını ve gürültü duyduğunu anlatarak, "Araçların alarmı ötmeye başladı. Sabah baktığımızda klima üniteleri, TV antenleri, tuğlalar, bina kaplaması araçların üzerine düşmüş şekildeydi" diye konuştu.



Kırmızı kodla uyarılan Kemer, Kumluca ve Finike'de yağmur, aralıklarla, şiddetli halde devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kemer itfaiye istasyonu da teyakkuza geçti. Tam kadro çalışan itfaiye personeli, araçlarının son kontrolünü yaptı. Motopompları da kontrol eden ekipler, su baskını ihbarlarına karşı hazır bekliyor.

KEMER'DE YAĞIŞ BAŞLADI



Antalya'da 'kırmızı kod' ile uyarılan Kemer'de, öğle saatlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. 2018 yılındaki şiddetli yağışta üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nin üst kısımlarında, Devlet Su İşleri'nce temizlik yapılarak önlem alındı. Derenin üst kısmında ise taşkınlara karşı doldurmalar ve setler oluşturuldu. Yazın binlerce turistin turla gelerek doğanın keyfini çıkardığı Kemer'in Kuzdere Mahallesi'ndeki Kesme Boğazı, yağmur suları nedeniyle çamura döndü.



Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde sokak hayvanları da sağanaktan etkilendi. Yağışta kedi ve köpeğin, otobüs durağında beklediği görüldü.



DSİ'DEN ÖNLEM



Yağış öncesinde önlem aldıklarını söyleyen Devlet Su İşleri 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, “Bugün meteorolojinin verdiği uyarı doğrultusunda önlemlerimizi aldık. Biz 2 aydır kış öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle vatandaşlarımızın rahatsız oldukları Kemer Ağva Çayı'nda yaklaşık 350 bin metreküp malzemeyi yayarak taşkın öncesi önlem aldık. Antalya'da Boğaçayı Deresi'nden başlayarak, Göynük Çayı, Ağva Çayı, Kumluca ve Finike'ye doğru devam edeceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarını yaptı. Amacımız insanımızın, tarımsal alanlarımızın taşkından etkilenmemesi" dedi.



'TAŞKIN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK ZARARLAR GETİRİR'



Beklenen yağış miktarının yüksek olduğunu belirten Coşkun, “Bakanlığımız kış aylarında çalışılmayan bölgelerdeki iş makineleriyle Antalya'mıza destek olacak. İş makinelerimizle belli noktalarda önlemler aldık. İnşallah bu afeti kazasız, belasız atlarız. Yağışların şiddetli olduğu Kemer, Finike ve Kumluca'daki büyük çaylarda şu an için bir sıkıntı yok fakat meteoroloji yağış miktarının 300'e kadar ulaşabileceğini söyledi. Bu önemli bir rakam. Dünyanın farklı yerlerinde de taşkınlar oluyor. Barajlarımızın da suya ihtiyacı var fakat şiddetli taşkın geri dönüşü olmayacak zararlar getirir. Umarım kazasız, belasız atlatacağız" diye konuştu.



AFAD'DAN ÖĞLEDEN SONRA İÇİN UYARI



Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren şiddetli yağış nedeniyle Konyaaltı’nda küçük 2 otel, Konyaaltı ve Kepez’de bazı iş yerleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 6 konutta su baskınları meydana geldi. Ayrıca Antalya- Kemer kara yolu üzerinde Topçam mevkisine kaya düştüğü ve ekiplerin yolu açmak için bölgeye sevk edildiği kaydedildi. İş yeri ve konutlardaki su baskınlarına karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği de açıklandı. AFAD’dan yapılan uyarıda, öğleden itibaren sürecin önemli olduğu vurgulanarak, özellikle batı ilçelerdeki yerleşim yerlerinde meydana gelebilecek su baskınları ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

KEMER'DE EKİPLER MAZGALLARI TEMİZLEDİ



Antalya'da Meteoroloji'nin kırmızı kodla yağış uyarısı yaptığı Kemer'de belediye ekipleri, teyakkuzda bekliyor. Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, birim müdürleri ve belediye personeli, şiddetli yağış ve fırtına karşı alınan tedbirleri değerlendirdi.



Belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'nden Çıralı'ya kadar olan bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Devriye gezen Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de mazgalları temizleyerek su taşkınlarının oluşmaması için çaba sarf etti.



'SAHADAYIZ, TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'



Şiddetli fırtına nedeniyle Kemer sahillerinde de dev dalgalar oluştu ve Ağva Deresi'ndeki su seviyesi yükseldi. Kemer Belediyesi Başkan Vekili İsmail Aka "Meteoroloji'den gelen kırmızı kod uyarısı sonrası Kemer Belediyesi olarak sahadayız. Olası bir sıkıntıya karşı tüm vatandaşlarımız bize ulaşabilir. Şiddetli yağış ve fırtınaya tedbirimizi aldık. Vatandaşlarımızın da çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ekiplerimiz sürekli devriye olarak geziyor ve tüm olumsuzluklara karşı nöbet tutuyor" dedi.



BALIKÇI TEKNESİ BATTI



Antalyalı balıkçılar da Meteoroloji'nin uyarıları sonrası tekneleri için tedbir aldı. Bir balıkçı teknesi, rüzgar ve dalgalar nedeniyle sulara gömüldü. Kurtarıcı yardımı ile çıkartılan tekne, onarım için tersaneye götürüldü.