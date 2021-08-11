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Kızılay, sel bölgelerinde yardım çalışmalarına başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:57
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Kızılay, sel bölgelerinde yardım çalışmalarına başladı

İSTANBUL - Kızılay, Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Azdavay ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından dolayı bölgeye uzman ekiplerini gönderdi.


 

Kızılay, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlardan etkilenenlere destek oluyor. Sel ve su baskınları meydana gelen bölgelerde çalışma yürütülürken, mağdur olan vatandaşlar için Kızılay’ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipleri acil yardımlar ulaştırmak için seferber oldu.


 

Bu kapsamda Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Azdavay ilçelerine ikramlık malzeme, gıda kolisi gönderildi. Bunun yanı sıra sel bölgesine içme suyu ve kumanya sevk edilmiş olup müdahale çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KızılaySel BölgeleriYardım
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