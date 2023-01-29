Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi

Ankara (AA)

Termal suları ve doğal güzellikleriyle bilinen Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı girişinde öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa sürdü.

Başkent merkezinde beklenen kar henüz yağmazken, Ankara'ya yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki milli parkı ziyarete gelenler, kısa süreli de olsa kar görmenin keyfini yaşadı.

Meteorolojik veriler, ilçede çarşambaya kadar hafif kar yağışı görüleceğini, sıcaklıkların sıfırın altında 4 ile 4 santigrat derece arasında olacağını gösteriyor.

Ankara'nın merkezi için de 3 gün hafif kar yağışı tahmini yapılıyor.