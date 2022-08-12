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Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali açıldı

12 Ağustos 2022 Cuma 15:31
Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali açıldı

İSTANBUL - Erdemir Enerji Üretim A.Ş. tarafından kurulan Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali, 11 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı tarafından toplu açılışı yapılan 34 hidroelektrik tesisi arasında yer aldı. Kızılcapınar Santrali yıllık 6 bin 250 hanenin elektrik ihtiyacını üretecek.

Karadeniz Ereğli’nin Kızılcapınar Köyünde, Erdemir tarafından yapılan ve işletilen barajda kurulan Kızılcapınar Hidrolelektrik Santrali (HES), 11 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninde resmen faaliyete geçti.

YILLIK ORTALAMA 18 MİLYON 700 BİN KWH ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Türkiye’nin enerji arzı ve güvenliğinin, yerli ve milli kaynaklarla sağlanması stratejisine destek olacak tesis, yıllık ortalama 18 milyon 700 bin kWh üretim kapasitesine sahip.  Yurt dışından ithal edilen doğalgaz ve kömür miktarının azaltılmasına hizmet edecek tesiste yılda yaklaşık 6 bin 250 hanenin elektrik tüketimine karşılık gelen miktarda üretim gerçekleştirilebilecek. Tesis, bağlanılan noktada elektrik dağıtım şebekesindeki enerji kalitesine de olumlu etki sağlayarak bölgedeki tüketicilerin kaliteli elektrik tedariki gereksinimine katkıda bulunacak. Aynı zamanda bu miktarda enerji üretimi için ortaya çıkan yıllık 10 bin 500 ton karbon salımı da önlenmiş olacak.

DHA

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Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali Açıldı
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