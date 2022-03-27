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Kocaeli'de 22 adet daire satışa çıktı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
27 Mart 2022 Pazar 15:23
Kocaeli'de 22 adet daire satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Körfez Belediyesi, İlimtepe mahallesinde bulunan 22 adet 3+1 daireyi açık artırmayla satışa çıkardı. İhale, 6 Nisan 2022 tarihinde Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. ve 46. maddeleri uyarınca yapılacak

İstekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç 5 Nisan 2022 tarihinde saat 12.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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