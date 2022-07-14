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Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

14 Temmuz 2022 Perşembe 14:35
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kocaeli Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru tarihlerinin 15. (on beşinci) günü hafta sonu ve/veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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