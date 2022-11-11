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Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

11 Kasım 2022 Cuma 13:49
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ”in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 12.12.2022 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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