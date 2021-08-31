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Kömür satın alınacaktır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Ağustos 2021 Salı 09:45
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Kömür satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karayazı Belediye Başkanlığına ait Hizmet Binasında ve Belediye Başkanlığına ait diğer binalarda kullanılmak üzere Torbalı Linyit Kömürü (244 Ton Portakal Kömürü ve 86 Ton Limon Kömürü) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi No: 56 Karayazı Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 20 Ağustos 2021 günü saat 10:00’da yapılacaktır. 

İhaleye ait detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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