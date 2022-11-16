Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 144 Memur alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde 657 SayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununa tabi olarak istihdam edilmek Ã¼zere, Mahalli Ä°darelere Ä°lk Defa Atanacaklara Dair SÄ±nav ve Atama YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mlerine aÃ§Ä±ktan atama yoluyla 144 memur alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.



Ä°lan edilen memur kadrolarÄ±na atanmak iÃ§in baÅŸvuracak adaylarÄ±n 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 48 inci maddesinin (A) fÄ±krasÄ±nda belirtilen aÅŸaÄŸÄ±daki genel ÅŸartlara sahip olmalarÄ± gerekmektedir.



Adaylar, istenilen belgeler ile 19/12/2022-23/12/2022 tarihleri arasÄ±nda mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) iÃ§erisinde ÅŸahsen veya iadeli taahhÃ¼tlÃ¼ posta yoluyla (Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ek Hizmet BinasÄ± Ä°nsan KaynaklarÄ± ve EÄŸitim Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± No:14 Meram/KONYA) adresine baÅŸvuru yapabilecekler.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.