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Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Temmuz 2021 Cuma 09:49
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Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Çeltik Belediye Başkanlığı, Selçuk Mahallesinde bulunan sanayi dükkanları ve oto galeri dükkanlarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda açık arttırma ile satacak. 

76 adet dükkanın satış ihalesi 9, 10 ve 11 Ağustos 2021 tarihlerinde Çeltik Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi Toplantı Salonunda encümen huzurunda yapılacak.

İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorunda olup şartname Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden temin  edilecek. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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