Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.416,80
ALTIN
967,39
DOLAR
17,25
STERLİN
20,73
EURO
17,64
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak

Konya'ya şehit ateşi düştü

07 Temmuz 2022 Perşembe 15:07
Konya'ya şehit ateşi düştü

KONYA - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın (26) Konya'nın Çumra ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca’nın şehit olduğu haberi, Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşayan babası Bayram ve annesi Yasemin Koca'ya askeri yetkililer tarafından verildi. Koca çifti acı haberle gözyaşlarına boğulurken, eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

BAYRAM TATİLİNE GELECEKMİŞ

1’i kız, 3 kardeşten biri olan Şehit Muhammed Mustafa Koca'nın ailesiyle en son 3 gün önce görüştüğü ve Kurban Bayramı tatiline geleceğini söylediği belirtildi. 1 yıllık nişanlı olan şehit Koca'nın yıl sonuna doğru da düğün yapmayı planladığı ifade edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın cenazesinin, bugün mahallede toprağa verilmesi bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konyaya şehit Ateşi Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı
Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans