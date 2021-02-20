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Koronavirüs aşısında hafta sonu mesaisi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği belirtildi. Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde de bugün 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları aşılanıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Şubat 2021 Cumartesi 14:19
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Koronavirüs aşısında hafta sonu mesaisi

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki aşı uygulamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." ifadesine yer verildi. Açıklamanın ardından bugün vatandaşlar aşı olmak için hastanelere geldi. Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde gün boyunca sağlık çalışanları ve aşı grubunda olan vatandaşların aşılamaları yapılıyor. 


"AŞIDAN KORKMAYIN, HERKES AŞI OLSUN"

Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Mehmet Altıntaş, "Bizim bu merkezimizde yaklaşık 12 bin kişiyi geçtik aşıladığımız sayı olarak. Hafta sonu da yine yasaklar olmasına rağmen aşılama hizmetleri devam ediyor. Randevular alınarak aşılama yapılabiliyor. Aşı yaptığımız kişiler içinde anormal bir duruma rastlamadık. Aşı ile ilgili sosyal medyada birçok zihinleri karıştıracak bilgi var. Ama bizim buradaki deneyimimiz aşı ile ilgili hiçbir sıkıntı ve sorun yaşamadığımızdır. Bizler de aşı olduk. Halkımızı da bu konuda aşı olmaya davet ediyoruz. Bu 1 yıllık süreçte ülkemiz çok yoruldu. Bundan çıkmanın tek yolu aşılanmaktır. O yüzden aşıyı mutlaka halkımız olsun" diye konuştu.


"HAFTA SONU OLMASI DA ÇOK İYİ OLDU EN AZINDAN DAHA RAHAT GELEBİLDİK"

79 yaşındaki Nimet Tuncer, eşiyle birlikte Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi. Tuncer, "İlk dozu oldum. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hiçbir şeyim olmadı. 2.dozu olmaya geldik eşimle birlikte" dedi. 63 yaşındaki Ayşen Akkın ise, "İlk dozu oluyorum. Eşim de 70 yaşında. O yüzden bana da çıktı. Hafta sonu olması da çok iyi oldu en azından daha rahat gelebildik. Aşı ile ilgili tereddütlerim vardı ama olmak gerekli diye düşündüm. Eşimle beraber olmaya geldik" diye konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsAşı
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