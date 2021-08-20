Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün 715 sayılı Oluru gereği 2011 yılı içerisinde Elazığ İli Merkezinde uygulamaya konulan ‘‘Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi’’ kapsamında projede istihdam edilmek üzere 1 adet teknik eleman alınacaktır.

Müracaatlar; 16 AĞUSTOS-27 AĞUSTOS 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Müracaatı kabul edilen şahıslar 07 EYLÜL 2021 tarihinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonu(Çayır mera şube müdürlüğü üst katı)saat:10:00’dahayvan sağlığı şube müdürlüğünde Proje Yürütme Kurulu tarafından mülakat yapılacaktır.

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