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Kriminal inceleme aracı KIRAÇ, Antalya Emniyetine teslim edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Nisan 2022 Pazartesi 16:16
Kriminal inceleme aracı KIRAÇ, Antalya Emniyetine teslim edildi

ANTALYA - Yerli ve milli imkanlarla üretilen kriminal inceleme aracı 'KIRAÇ' Antalya’da polise teslim edildi. Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı bünyesinde 5 ilde hizmet verecek 'KIRAÇ' sayesinde olay yerindeki bulgular incelenip, zaman kaysının önüne geçilecek.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmete sunulan KIRAÇ, 5 ildeki olay yerlerinde kullanılacak. Antalya, Konya, Denizli, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edilen KIRAÇ’ı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan yerinde inceledi.

İçerisinde olay yeri inceleme şube müdürlüğü laboratuvarındaki tüm teknik altyapıyı barındıran kriminal inceleme aracı, zaman kaybını önleyecek. Parmak izi, balistik başta olmak üzere tüm teknik incelemeyi araçtan ve olay yerinden yapma imkanı sunan KIRAÇ, her türlü arazi koşuluna da uygun donanıma sahip.

'KIRAÇ, HIZ KAZANDIRMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hem yerli hem de yabancı tatilcilerle birlikte özellikle yaz aylarında milyonlarca kişinin Antalya'ya geldiğini ve olası suçların kısa sürede aydınlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Polis ekiplerine hız kazandırması açısından KIRAÇ’ın önemli olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Suç işlendikten sonra ortaya çıkan her türlü bulgu, aracın içinde incelenebiliyor. Türk Polis Teşkilatı, küçük ya da büyük; tüm olayları aynı hassasiyetle inceliyor. Laboratuvarlarımız sayesinde suçlar, kısa sürede aydınlatılıyor" dedi.

Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Dr. Çağdaş Aksoy da KIRAÇ'ın son teknolojiyle donatıldığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kriminal Daire Başkanlığı'nın entegrasyon çalışması kapsamında DNA, parmak izi, balistik sisteminin birbirine eşleştirildiğini belirten Aksoy, "Daha önce irtibatlandırılmamış 237 bin parmak izi, şahıslarla irtibatlandırıldı. Bu da 192 bin olayı aydınlattı. Suç ve suçlu aydınlatılmış oldu" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kriminal Inceleme Aracı KIRAÇAntalya Emniyeti
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