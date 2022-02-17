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KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor
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KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
17 Şubat 2022 Perşembe 12:25
KTO Karatay Üniversitesi 19 Doktor Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; KTO Karatay Üniversitesine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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