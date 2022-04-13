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KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
13 Nisan 2022 Çarşamba 15:31
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  KTO Karatay Üniversitesi’ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda tabloda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular şahsen KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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