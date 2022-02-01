KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; KTO Karatay Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır.

Son başvuru tarihi 16.02.2022 olup, başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır.

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