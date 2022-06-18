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Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
18 Haziran 2022 Cumartesi 12:47
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 96 Büro Personeli, 6 Bahçıvan ve 65 Temizlik Personeli alımı yapılacaktır.

Başvurular elektronik ortamda 22/06/2022-/30/06/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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