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Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alacak

13 Mart 2023 Pazartesi 13:38
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığına sözlü sınav ile Mimar ve Mühendis, KPSS puan sıralaması ile Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli ve Bahçıvan alınacak.

Başvurular, elektronik ortamda https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden 17 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Başvuru sonuçları sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar (Mimar ve Mühendis Pozisyonları) ve KPSS puanına göre yerleştirilmesi gerçekleştirilen adaylar (Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Temizlik Personeli ve Bahçıvan) için başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Bakanlığın www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden duyurulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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