Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,917.45
ALTIN
658.90
DOLAR
11.32
STERLİN
15.22
EURO
12.83
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel Kiraya Veriliyor
Köyceğiz'de 71 Odalı Otel...
Marmara Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
2 araştırma görevlisi alacak

Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Aralık 2021 Pazartesi 15:06
0 Okunma
Kuşadası'na sezonun son kruvaziyeri 262 turist getirdi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesine 'Viking Sky' isimli kruvaziyer çoğunluğu ABD'li 262 turist geldi. Turistler ören yerlerini gezip alışveriş yaptı.

2021 kruvaziyer turizmi sezonunun son gemisi olan 228 metre uzunluğunda ve 34 metre genişliğindeki Norveç bayraklı 'Viking Sky' adlı gemi, bu sabah Kuşadası Limanı'na demirledi. Gemiden inen, çoğunluğu ABD'li olan toplam 262 yolcunun bir kısmı, tur kapsamında otobüslerle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi. Tura katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, çarşılarda alışveriş yaptı. 1 Ocak'ta yeniden Kuşadası Limanı'na yanaşacak olan 47 bin 842 grostonluk Norveç bayraklı Viking Sky, 2022 yılında ilçeye gelen ilk kruvaziyer gemisi olacak.

Öte yandan, Ege Port Kuşadası Limanı verilerine göre; ilçeye 2021 yılında 22 gemi seferi ile toplam 8 bin 673  kruvaziyer yolcusu geldi. Kuşadası'nı önümüzdeki yıl ise 650 kruvaziyer gemisiyle 750 bin yolcunun ziyaret etmesi bekleniyor.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıSon Kruvaziyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük
Bakan Soylu: PKK/KCK ile iltisaklı, FETÖ'den ihraç edilenlerin İBB'ye alındığını gördük
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
Araştırma Görevlisi İstihdam Edilecek
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
MSB Müfettiş Yardımcısı alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans