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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

27 Aralık 2022 Salı 14:53
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca 45 Öğretim Üyesi alacak.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir. Adaylar müracaatlarını ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapabilecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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