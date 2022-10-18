Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ±, 4 No.lu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile KalkÄ±nma AjanslarÄ± Personel YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mleri Ã§erÃ§evesinde; TR82 BÃ¶lgesinin (Ã‡ankÄ±rÄ±, Sinop, Kastamonu illeri) kalkÄ±nmasÄ±na ve geliÅŸmesine hizmet etmek ve katkÄ±da bulunmak isteyen, dinamik Ã§alÄ±ÅŸabilen, yaratÄ±cÄ± ve analitik dÃ¼ÅŸÃ¼nebilen, takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yatkÄ±n, kendine gÃ¼venen, iletiÅŸime aÃ§Ä±k, pozitif dÃ¼ÅŸÃ¼nen, Ã¼retken, deÄŸiÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na kolay uyum saÄŸlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecektir. Ajans merkezi Kastamonu ili olup Ã‡ankÄ±rÄ± ve Sinop illerinde de faaliyet gÃ¶stermektedir. SÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar, Ajans Genel SekreterliÄŸinin uygun gÃ¶receÄŸi bu illerin birinde Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± kabul edeceklerdir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.