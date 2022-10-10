Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.583,77
ALTIN
1.004,12
DOLAR
18,59
STERLİN
20,58
EURO
18,05
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı

Libya'da demirli mayın, Türk SAS timinin nezaretinde imha edildi

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:55
Libya'da demirli mayın, Türk SAS timinin nezaretinde imha edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'nın Homs şehri Negazze kıyılarında tespit edilen demirli mayının, ülkede görevli sualtı savunma (SAS) timinin nezaretinde imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Homs şehri Negazze kıyılarında tespit edilen 1 adet demirli mayının imhası için Libya makamları tarafından, Libya Sahil Güvenlik ve Liman Güvenlik Kurumu Homs Deniz Üs Komutanlığı'ndan personel, mühimmat ve malzeme desteği talep edildi. Libya Görev Grup Komutanlığı'nca Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı SAS timi nezaretinde, daha önce patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) eğitimi verilen Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, 1 adet demirli mayının emniyetle imhasını gerçekleştirdi" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Libyada Demirli MayınTürk SAS Timi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci Güngör Arslan'ın cinayet sanığı: Öldürmeye gitmedim, korkutmak için gittim
Gazeteci Güngör Arslan'ın cinayet sanığı: Öldürmeye gitmedim, korkutmak için gittim
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans